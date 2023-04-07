Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс доллара превысил 83 рубля впервые с 6 апреля 2022 года

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Курс доллара США на торгах Мосбиржи 7 апреля поднялся до 83,0437 руб. Это произошло впервые с 6 апреля 2022 года, следует из данных площадки. С утра доллар торговался на уровне 82,08 руб.

Накануне курс доллара на торгах превысил 81 рубль, курс евро – 89 рублей.

«Причина резкого ослабления рубля (валюта становится самой слабой в мире с потерями под 20% с начала года относительно доллара) кроется в совокупности факторов. Это прежнее резкое сокращение экспортных потоков, активное восстановление импорта, дефицит бюджета и скачок денежной массы», — сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Российские власти ожидают доллар по 77 рублей к концу 2023 года, написала газета «Ведомости» 5 апреля. По информации ее источников, этот диапазон зафиксирован в последнем прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития.

К маю россияне ожидают роста доллара до 83,6 руб., евро — до 91,1 руб., рассказали 6 апреля аналитики сервиса SuperJob.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях