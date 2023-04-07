Курс доллара превысил 83 рубля впервые с 6 апреля 2022 года

Курс доллара США на торгах Мосбиржи 7 апреля поднялся до 83,0437 руб. Это произошло впервые с 6 апреля 2022 года, следует из данных площадки. С утра доллар торговался на уровне 82,08 руб.

Накануне курс доллара на торгах превысил 81 рубль, курс евро – 89 рублей.

«Причина резкого ослабления рубля (валюта становится самой слабой в мире с потерями под 20% с начала года относительно доллара) кроется в совокупности факторов. Это прежнее резкое сокращение экспортных потоков, активное восстановление импорта, дефицит бюджета и скачок денежной массы», — сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Российские власти ожидают доллар по 77 рублей к концу 2023 года, написала газета «Ведомости» 5 апреля. По информации ее источников, этот диапазон зафиксирован в последнем прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития.

К маю россияне ожидают роста доллара до 83,6 руб., евро — до 91,1 руб., рассказали 6 апреля аналитики сервиса SuperJob.