Курс евро на Мосбирже вырос до 90 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс евро на Мосбирже поднялся до 90 руб. впервые с 14 апреля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:44 (мск), курс евро вырос на 0,95%, поднимаясь до 90 руб.

Ранее в этот же день курс доллара поднялся до 82 рублей впервые с апреля 2022 года.

Вместе с тем аналитики сервиса SuperJob 6 апреля сообщили, что к маю россияне ожидают роста доллара до 83,6 руб., евро — до 91,1 руб.

Однако в тот же день глава Минфина Антон Силуанов указал, что рост цен на энергоносители из России приведет к укреплению рубля.