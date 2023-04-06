Американская ExxonMobil потратила $4 млрд, но не нашла нефть у берегов Бразилии

Нефтегазовая корпорация из США ExxonMobil свернула свой крупный проект по разработке глубоководных месторождений у побережья Бразилии из-за коммерческой нецелесообразности. Об этом написала газета The Wall Street Journal, со ссылкой на сообщение источников.

По словам собеседников издания, американская компания начала работы в 2017 году. С того времени ExxonMobil провела несколько раундов геологоразведочных мероприятий, в которые вложила $4 млрд.

В конце 2022 года компания перевела сотрудников этого проекта в Канаду, Анголу и Гайану. В ExxonMobil не исключили проведение аналогичных работ в латиноамериканской стране в будущем. Бразилия занимает 16-е место в мире по запасам нефти.

Во второй половине января пресс-служба ушедшей из России нефтегазовой компании ExxonMobil отчиталась о чистой прибыли в размере $55,7 млрд по итогам 2022 года. Этот показатель стал рекордным и для самой фирмы, и для всех западных энергетических компаний.

В мае 2022 года агентство Reuters со ссылкой на сообщение источников писало, что США просили бразильскую государственную нефтяную компанию Petrobras увеличить добычу нефти, но получили отказ.