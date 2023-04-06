«Мир квартир»: вторичное жилье в России подорожало на 3% по итогам первого квартала

По итогам первого квартала текущего года жилье на вторичном рынке крупных городов России подорожало на 3%. Средняя стоимость квадратного метра в данном сегменте составило 98 тыс. руб., а стоимость предложения — 5,3 млн руб., сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на статистические данные аналитиков портала «Мир квартир».

«Квартиры на вторичном рынке в крупнейших городах России подорожали за первый квартал текущего года в среднем на 3% — до 98,8 тысячи рублей за квадратный метр, за год жилье на «вторичке» прибавило в цене 8%», — говорится в материале.

С января текущего года цены на недвижимость на вторичном рынке увеличились в 64 крупных городах из 70 исследованных. Только в 6 населенных пунктах РФ стоимость жилья в данном сегменте снизилась. Сильнее всего цены на квадратный метр увеличились в Новокузнецке (+11%), наибольшее снижение было зафиксировано в Москве (-2,5%), заключается в статье.

5 апреля интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение аналитиков компании «Бест-Новострой» сообщило, что на столичном рынке новостроек с начала 2023 года появилось только 15 новых проектов. Для сравнения, в четвертом квартале (октябрь — декабрь) 2022 года на рынок вышли 27 проектов.