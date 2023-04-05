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ВТБ получил рекордный убыток в 612,6 млрд рублей по МСФО по итогам 2022 года

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Depositphotos

ВТБ опубликовал финансовую отчетность спустя год попадания под западные санкции. В ней зафиксирован рекордный убыток по итогам 2022 года – 756,8 млрд руб. по российским стандартам и 612,6 млрд руб. – по международным. Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что доналоговый убыток группы за 2022 год достиг 960 млрд руб.

«В 2022 году группа ВТБ столкнулась с беспрецедентными по масштабу сложностями и вызовами. Будучи лидером в обслуживании внешнеторговой деятельности и в инвестиционно-банковском бизнесе, мы стали первой мишенью для максимально возможных санкций, что привело к фиксации очень значительных убытков. Тяжелые внешние условия потребовали от нас принятия быстрых и четких решений», — рассказал Пьянов (цитата по ТАСС).

Пьянов уточнил, что ВТБ смог оперативно перестроить бизнес и процессы, сохранить клиентскую базу и ключевые продуктовые компетенции.

«А приобретение группы «Открытие» позволило нам укрепить наши рыночные позиции в ключевых сегментах розницы и обслуживания малого и среднего бизнеса», — добавил топ-менеджер.

ВТБ озвучил четыре составляющие полученного по результатам 2022 года рекордного убытка. Среди причин таких показателей финансовой отчетности банк назвал санкции, резервы, валютный курс и реализовавшийся процентный риск.

В финансовом холдинге «БКС Мир инвестиций», комментируя отчетность банка, подчеркнули, что за первые два месяца 2023 года ВТБ вышел в прибыль. Банк заработал за этот период 91,7 млрд руб. прибыли.

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