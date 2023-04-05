Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минсельхоз Польши начнет скупать зерно за госсчет, чтобы справиться с его наплывом с Украины

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Хенрик Ковальчик заявил, что страна начинает скупку зерна за государственные деньги, чтобы справиться с его наплывом с Украины. Об этом сообщает пресс-служба кабмина государства, передает РИА Новости.

«Скупка будет запущена сразу после Рождества. Сегодня Комиссия государственных финансов выделяет первые 600 млн злотых (около $140 млн. — «Газета.Ru») на эту скупку», — приводит его слова пресс-служба.

Также он отметил, что польские власти теперь разрешают строительство зернохранилищ без получения соответствующих разрешений.

Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что страна снизила объем ввозимого с Украины зерна в пять-шесть раз на фоне протестов фермеров. По его словам, в Варшаве не желают, чтобы торговля с Украиной каким-то образом дестабилизировала польский рынок.

Ранее портал Interia сообщал, что фермеры из польской организации «Обманутая деревня» угрожают властям масштабными акциями протеста в день визита в Варшаву президента Украины Владимира Зеленского.

До этого стало известно, что польские фермеры перекрыли дорогу с Украины, протестуя против неконтролируемого импорта зерна.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях