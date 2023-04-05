Минсельхоз Польши начнет скупать зерно за госсчет, чтобы справиться с его наплывом с Украины

Министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Хенрик Ковальчик заявил, что страна начинает скупку зерна за государственные деньги, чтобы справиться с его наплывом с Украины. Об этом сообщает пресс-служба кабмина государства, передает РИА Новости.

«Скупка будет запущена сразу после Рождества. Сегодня Комиссия государственных финансов выделяет первые 600 млн злотых (около $140 млн. — «Газета.Ru») на эту скупку», — приводит его слова пресс-служба.

Также он отметил, что польские власти теперь разрешают строительство зернохранилищ без получения соответствующих разрешений.

Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что страна снизила объем ввозимого с Украины зерна в пять-шесть раз на фоне протестов фермеров. По его словам, в Варшаве не желают, чтобы торговля с Украиной каким-то образом дестабилизировала польский рынок.

Ранее портал Interia сообщал, что фермеры из польской организации «Обманутая деревня» угрожают властям масштабными акциями протеста в день визита в Варшаву президента Украины Владимира Зеленского.

До этого стало известно, что польские фермеры перекрыли дорогу с Украины, протестуя против неконтролируемого импорта зерна.