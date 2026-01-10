Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по голам с учетом плей-офф в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 10 января «Вашингтон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 5:1. Овечкин забросил пятую шайбу своей команды с передачи Мартина Фехервари на 54-й минуте. Этот гол стал для Овечкина 19-м в сезоне.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по этому показателю до 23 шайб — 993 (916+77) против 1016 (894+122).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Никита Кучеров не попал в топ-3 претендентов на «Харт Трофи».