В Финляндии высказались о возможной атаке США на Гренландию

Потенциальная военная операция США против Гренландии создаст «очень серьезные трудности» для НАТО. Об этом в интервью Yle заявил премьер-министр Петтери Орпо.

«Это была бы катастрофическая ситуация, потому что страна НАТО будет вмешиваться в военные условия на территории другой страны НАТО. <...> Я не верю, что США зайдут так далеко», — сказал он.

По мнению премьера Финляндии, риторика США по Гренландии, вероятно, является тактикой переговоров.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.