Производителям алкоголя в РФ могут разрешить распродажу остатков продукции после банкротства

Производители алкоголя в России могут получить право на продажу остатков товаров для уплаты долгов после объявления о банкротстве. Об этом сообщается на сайте Минфина.

«Минфин России подготовил изменения в Федеральный закон №171-ФЗ, которые разрешат организациям, чьи лицензии аннулированы или действие их прекращено, в случае возбуждения производства по делу о банкротстве либо признания лицензиата несостоятельным, продажу имеющихся остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», — отметили в публикации.

В Минфине добавили, что производители получат возможность в течение двух месяцев после аннулирования лицензии поставлять остатки продукции организации, у которой есть лицензия. После двух месяцев любая оставшаяся продукция получает статус находящейся в незаконном обороте.

По словам заместителя директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина РФ Александра Коробутова, полученная прибыль возможно поможет компаниям направить вырученные средства для погашения задолженности.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности 3 апреля одобрила законопроекты, разрешающие провести тестирование онлайн продажи произведенного в России вина через «Почту России». Отмечается, что поправки были разработаны Минфином.