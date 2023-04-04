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Radio ESKA: туалетная бумага может пропасть с полок магазинов Польши из-за норм ЕС

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AP

Цены на туалетную бумагу в Польше резко выросли, и данный товар может и вовсе исчезнуть с полок магазинов из-за новых правил Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает Radio ESKA.

Туалетная бумага в Польше скоро может вообще полностью исчезнуть из магазинов. Это может произойти и-за новых правил ЕС, а именно так называемого регламента о регулировании цепочек поставок, не вызывающих обезлесения. Речь идет о том, что компании будут обязаны фиксировать географические координаты территорий, где произведены товары, поставляемые этими компаниями на рынок.

В публикации указали, что уже сейчас появились новые производители туалетной бумаги, делающие товар из альтернативного сырья. Например, началось производство из бамбука. Однако такая бумага значительно дороже обычной.

Эксперты рынка посчитали, что туалетная бумага станет менее доступной для потребителей. Кроме того, может произойти рост цен на макулатуру по мере роста спроса на альтернативные варианты. Сам же ЕС дает около 18 месяцев на переходный период для небольших компаний и два года для крупных организаций.

В начале марта портал Interia сообщил, что в Польше стоимость туалетной бумаги за год резко выросли на 50% из-за влияния антироссийских санкций. Производители объясняют такой скачок разорванными цепочками поставок в результате санкций и повышение цен на газ, необходимый для производства бумаги.

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