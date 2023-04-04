Американская компания по запуску спутников Virgin Orbit подала заявление о банкротстве

Американская компания по запуску малых спутников Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона подала заявление о банкротстве. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

По словам генерального директора компании Дэна Харта, решение объявить о банкротстве позволило завершить продажи с максимальной стоимостью.

В заявлении указано, что активы Virgin Orbit составляют $243 млн, а задолженности по состоянию на 30 сентября 2022 года — $153,5 млн.

По данным телеканала CNBC, компания не смогла обеспечить финансирование, из-за чего ее вынуждены были закрыть. В конце марта Virgin Orbit уволила около 675 сотрудников — или примерно 85% персонала.

Virgin Orbit использовала собственную систему запуска ракеты LauncherOne с помощью переоборудованного самолета Boeing 747. С 2020 года состоялось шесть запусков, четыре из которых были успешными.

Однако первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании, проведенный Virgin Orbit в январе этого года, завершился неудачей.