Россиянам дали совет, где лучше хранить деньги для первого взноса на квартиру

Накопленные на первый ипотечный взнос деньги выгоднее всего держать на банковском вкладе под проценты, советует руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов. Его слова приводит «Лента.ру».

«Сейчас во многих банках действуют вклады под 14-15% годовых, они недолгосрочные, обычно на 3-6 месяцев, но как минимум это позволит на текущем первом взносе, если он есть, заработать какую-то дополнительную сумму денег», — отметил эксперт.

Чурилов также оценил ситуацию на первичном и вторичном рынках недвижимости. По его словам, цены на «вторичку» сейчас опустились до минимально возможных на фоне низкого спроса из-за высоких ставок на этот вид жилья. Спрос на «первичку», напротив, высокий. Более того, рынок оживился перед завершением льготных ипотечных программ.

До этого россиянам назвали четыре главных минуса апартаментов. Среди них — отсутствие льготных ипотечных условий на покупку.

Ранее сообщалось, что в РФ хотят запретить плавающие ставки по ипотеке.