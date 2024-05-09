Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали совет, где лучше хранить деньги для первого взноса на квартиру

Брокер Чурилов: деньги для первого взноса на ипотеку лучше держать на вкладах

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Накопленные на первый ипотечный взнос деньги выгоднее всего держать на банковском вкладе под проценты, советует руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов. Его слова приводит «Лента.ру».

«Сейчас во многих банках действуют вклады под 14-15% годовых, они недолгосрочные, обычно на 3-6 месяцев, но как минимум это позволит на текущем первом взносе, если он есть, заработать какую-то дополнительную сумму денег», — отметил эксперт.

Чурилов также оценил ситуацию на первичном и вторичном рынках недвижимости. По его словам, цены на «вторичку» сейчас опустились до минимально возможных на фоне низкого спроса из-за высоких ставок на этот вид жилья. Спрос на «первичку», напротив, высокий. Более того, рынок оживился перед завершением льготных ипотечных программ.

До этого россиянам назвали четыре главных минуса апартаментов. Среди них — отсутствие льготных ипотечных условий на покупку.

Ранее сообщалось, что в РФ хотят запретить плавающие ставки по ипотеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами