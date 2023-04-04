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Курс евро впервые с 15 апреля 2022 года превысил 86 рублей

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Курс евро впервые с 15 апреля 2022 года превысил 86 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно данным на 07:13 часов МСК, курс евро прибавил 0,1% и поднялся до 86,0075 руб. В 07:19 часов МСК курс опустился до 85,95 руб. за евро.

По состоянию на 07:35 часов МСК курс доллара поднялся до 78,81 руб., рост составил +0,09%.

3 апреля курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев говорил, что курс доллара и евро в апреле может поменяться, но несильно. Возможны небольшие колебания в пределах 2-3 руб.

Курсы валют в апреле будут меняться из-за влияния напряженных отношений между Западом и Россией, которые помогают укреплению доллара и евро. Также на ситуацию может повлиять банковский кризис в США и Европе.

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