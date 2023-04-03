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Вице-премьер Новак: рост запасов нефти в мире говорит о ее избытке на рынке

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что мировые запасы нефти перешли к росту, что поспособствовало ее избытку. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Отметили также, что достаточно низкие объемы мировых запасов нефти — минус 87 млн баррелей относительно среднего пятилетнего значения. Тем не менее мы видим, что в последние месяцы идет рост, и это означает, что мы наблюдаем на сегодняшний день пока еще избыток нефти на рынке», — заявил Новак.

Ранее сообщалось, что Новак в интервью телеканалу «Россия-24» не исключил, что другие государства — участники сделки ОПЕК+ могут присоединиться к дополнительному добровольному сокращению добычи нефти. При этом ряд стран, входящих в ОПЕК+, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. Вице-премьер напомнил, что по состоянию на сегодняшний день о добровольном сокращении сказали девять стран из 23, входящих в ОПЕК+.

2 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средней добычи февраля до конца 2023 года.

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