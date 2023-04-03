ЕС вывез с Украины 47 млн тонн зерна с марта 2022 года

С марта прошлого года Евросоюз вывез с Украины 25 млн тонн зерна, рассказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

Кроме того, по его данным, 22 млн тонн зерна вывезено в рамках черноморской инициативы.

По словам Стано, обратно по этим линиям ввозили горючее, гуманитарную помощь и товары первой необходимости.

Ранее турецкий канал TRT Haber сообщил, что 40% вывезенного с Украины зерна было направлено в страны Европы, 30% — в Азию, 12% — в страны Африки, 13% — в Турцию и 5% — на Ближний Восток.

Агентство Bloomberg в свою очередь писало, что из-за наплыва украинского зерна в страны Восточной Европы агропроизводители и фермеры недополучают прибыль, что может стать лейтмотивом политических перемен и привести к смене правительств.