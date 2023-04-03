Правительство дополнительно предоставит более 1 млрд рублей на промышленную ипотеку

Правительство дополнительно предоставит более 1 млрд рублей на программу промышленной ипотеки. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Председатель правительства отметил, что этой программой, стартовавшей в прошлом году по инициативе президента, особенно заинтересовался бизнес. В связи с этим кабмин принял решение выделить на программу дополнительные средства.

Мишустин добавил, что общий объем субсидий на 2023 год превысит 1 млрд 300 млн рублей. Благодаря этим средствам организации смогут получит заем на покупку производственных площадей в размере более 45 млрд рублей.

Премьер заверил, что правительство продолжит модернизировать эту программу, помогая тем самым запустить перспективные проекты в разных регионах России.

16 марта президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть идею по изменению сроков льготного кредитования по промышленной ипотеке с 7 до 15 лет. Об этом глава государства заявил во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

29 марта президент на совещании с членами правительства попросил не затягивать внедрение промышленной ипотеки.