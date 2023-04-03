Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство дополнительно предоставит более 1 млрд рублей на промышленную ипотеку

Правительство дополнительно предоставит более 1 млрд рублей на программу промышленной ипотеки. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Председатель правительства отметил, что этой программой, стартовавшей в прошлом году по инициативе президента, особенно заинтересовался бизнес. В связи с этим кабмин принял решение выделить на программу дополнительные средства.

Мишустин добавил, что общий объем субсидий на 2023 год превысит 1 млрд 300 млн рублей. Благодаря этим средствам организации смогут получит заем на покупку производственных площадей в размере более 45 млрд рублей.

Премьер заверил, что правительство продолжит модернизировать эту программу, помогая тем самым запустить перспективные проекты в разных регионах России.

16 марта президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть идею по изменению сроков льготного кредитования по промышленной ипотеке с 7 до 15 лет. Об этом глава государства заявил во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

29 марта президент на совещании с членами правительства попросил не затягивать внедрение промышленной ипотеки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях