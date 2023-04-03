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Россия в марте нарастила экспорт дизельного топлива на 12%, до 4,5 млн тонн в сутки

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Depositphotos

Россия экспортировала около 4,5 млн тонн в сутки дизельного топлива в марте 2023 года, что на 12% больше относительно февраля. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на информацию поставщика данных и инфраструктурных решений для финансовых рынков Refinitiv.

Как рассказали в компании, в марте в основном дизельное топливо поставляли Турции. Объем отгрузок в эту республику вырос почти вдвое, до 1,6 млн тонн. Из них 0,5 млн тонн пока находятся в пути, их отгружают в основном из портов России на Балтике.

В Бразилию Россия отгрузила из своих портов около 300 тыс. тонн дизтоплива, почти столько же — в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Отгрузки в Саудовскую Аравию снизились на 86,3%, с 485 тыс. тонн в феврале до 66 тыс. тонн в марте.

Около 1 млн тонн дизтоплива отправились в африканские страны — Ливию, Тунис, Нигерию, Гану, Того, Сенегал и Марокко. Примерно 0,7 млн тонн мартовских поставок дизеля пока не имеют конечного пункта назначения. 2,5 млн тонн находятся в пути к месту назначения.

Во второй половине марта агентство Bloomberg написало, что поставки дизельного топлива из России за первые 19 дней марта достигли около 1,5 млн баррелей в сутки.

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