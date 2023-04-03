Путин подписал закон о создании с 1 сентября реестра производителей пива

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра производителей пива, сидра, пуаре и медовухи. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон обязует производителей подобной алкогольной продукции с 1 сентября текущего года зарегистрировать в реестре, управляемым Росалкогольрегулированием. В отношении производителей с мощностью не более 100 тыс. декалитров напитков в год предусматривается упрощенный порядок включения в реестр.

28 марта замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина РФ Александр Коробутов заявил, что пиво и пивоваренная продукция в России не подорожают во время начала работы закона о реестре производителей пива и пивных напитков. По его словам, что нахождение в реестре будет бессрочным, а входная пошлина устанавливается в размере 10 тыс. рублей. При этом он добавил, что небольшие пивоваренные компании обеспокоены предстоящими изменениями.