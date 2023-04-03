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GIE: запасы газа в европейских подземных хранилищах выросли до 55,6% или 60 млрд куб. м

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Hannibal Hanschke/Reuters

Объем газа в подземных хранилищах Европейского союза (ЕС) за газовые сутки 1 апреля (завершились в 8:00 мск 2 апреля) вырос на 0,14 процентного пункта (п.п.) и достиг 55,64% или 60 млрд куб. м. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) и «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

Нынешний уровень заполненности хранилищ оказался на 20,8 п.п. больше среднего уровня последних пяти лет.

Таким образом европейские ПХГ в конце прошлой недели вновь вернулись в режим, при котором объем закачки газа превышает его отбор, и запасы снова стали пополняться.

На прошлой неделе в GIE сообщили, что отбор газа из европейских ПХГ резко подскочил из-за похолодания.

Во второй половине марта в GIE рассказали о сокращении резервов газа в подземных хранилищах Европы после незначительного роста на фоне снижения биржевых цен на газ.

В начале марта отбор из подземных хранилищ газа Европы находился на рекордном уровне для этого периода из-за прохладного начала весны в регионе.

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