Министр финансов Силуанов: бюджет России получил около 2,5 трлн рублей за один день

Министр финансов России Антон Силуанов в комментарии программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщил, что бюджет Российской Федерации «за вчерашний день» получил доходы в размере 2,5 трлн руб.

«Мы видим, что идет несколько снижение нефтегазовых доходов, поскольку параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете, но я уверен, что все обязательства мы выполним, в этом сомнений нет», — сказал он.

Ранее Антон Силуанов сообщал, что доходы бюджетной системы Российской Федерации за январь-февраль превысили ожидания. Он подчеркнул, что те, кто прогнозировал дисбаланс этой системы, сильно расстроятся. По словам Силуанова, за первые месяцы 2023 года в бюджетную систему России поступило свыше 5 трлн руб. налоговых доходов, что превышает аналогичный показатель в 2022 году.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.