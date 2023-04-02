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Новостройки в Сочи оказались значительно дороже нового жилья в Москве

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Новостройки в Сочи оказались значительно дороже московских по итогам февраля 2023 года. Об этом газете «Известия» заявили эксперты рынка.

В Москве средневзвешенная цена квадратного метра по итогам февраля 2023 года составила только 317,1 тыс. рублей. При этом в Сочи она подскочила до 548 тыс. рублей, отметили в «Метриум».

По мнению участников рынка, из-а роста внутреннего туризма россияне все чаще стали выбирать приморские города для покупки недвижимости. При этом кто-то рассматривает покупку такой недвижимости в качестве инвестиций для дальнейшей сдачи в аренду, а кто-то покупает жиле для себя. При этом особая дороговизна квадратного метра в Сочи объясняется запретом на новое строительство в городе, хорошим климатом и прямым авиасообщением.

20 марта РБК со ссылкой на исследование «Домклик» писал, что средняя стоимость квадратного метра на рынке российских новостроек в феврале 2023 года составила 112 тыс. руб. По сравнению с январем показатель снизился на 7%.

До этого «Лента.ру» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании NF Group писала, что по итогам прошлого года средняя стоимость элитных объектов недвижимости в курортном городе Сочи выросла на треть. К концу декабря цены на квадратный метр в данном сегменте жилья увеличились до 2,4 млн рублей за квадратный метр.

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