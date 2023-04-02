Минфин Украины заявил, что пасхальная корзина подскочила в цене на 23% за год

Пасхальная корзина на Украине за прошедший год подорожала на 23%. Об этом сообщает министерство финансов Украины, передает украинский телеканал «Рада».

«Цена пасхальной корзины выросла на 23% по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году ее стоимость составляла 972 гривны ($26), то в этом не менее 1202 гривны ($32,5)», — отметили в сюжете.

По словам заместителя главы всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, цены на продукты в стране будут расти как минимум до Пасхи, в частности на мясо и молочные продукты. Поэтому, скорее всего, до Пасхи рост цен может дойти до 7%.

Он добавил, что рост цен фиксируется каждый месяц. Однако подорожание оказывается куда выше, чем платежеспособность жителей Украины.

27 января издание «Главред» писало, что овощи на Украине резко подорожали на фоне снижения предложения на рынке. В публикации отметили, что морковь сейчас стоит около 20-25 гривен за кг, что на 17% дороже, чем на прошлой неделе. В целом же, морковь подорожала более чем в 2,2 раза по сравнению с концом января 2022 года.

До этого в аналитическом центре «Офис эффективного регулирования» посчитали, что стоимость борща на Украине почти за год выросла на 21,22%.