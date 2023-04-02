Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Министр транспорта Шри-Ланки: страна могла бы закупать химудобрения в РФ за нацвалюту

close
100%
Wikimedia Commons

Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана заявил РИА Новости, что страна могла бы закупать химические удобрения в России с расчетами в национальных валютах.

По словам Гунавардана, цены на удобрения на Шри-Ланке сегодня доступны для фермеров.

«Мы можем рассмотреть и закупку удобрений в России, что было бы более экономически выгодно для нашей страны, наш министр сельского хозяйства обсудит это с представителями России», — поделился политик.

Он добавил, что на Шри-Ланке сегодня наблюдается валютный кризис, так как в стране мало долларов.

Ранее посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявлял об обсуждении с Россией использования национальных валют в расчетах. Он добавил, что результат этих переговоров станет известен в ближайшее время.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что разные страны все чаще говорят о торговле в нацвалютах из-за действий США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях