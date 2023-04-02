Министр транспорта Шри-Ланки: страна могла бы закупать химудобрения в РФ за нацвалюту

Министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана заявил РИА Новости, что страна могла бы закупать химические удобрения в России с расчетами в национальных валютах.

По словам Гунавардана, цены на удобрения на Шри-Ланке сегодня доступны для фермеров.

«Мы можем рассмотреть и закупку удобрений в России, что было бы более экономически выгодно для нашей страны, наш министр сельского хозяйства обсудит это с представителями России», — поделился политик.

Он добавил, что на Шри-Ланке сегодня наблюдается валютный кризис, так как в стране мало долларов.

Ранее посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявлял об обсуждении с Россией использования национальных валют в расчетах. Он добавил, что результат этих переговоров станет известен в ближайшее время.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что разные страны все чаще говорят о торговле в нацвалютах из-за действий США.