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Аналитик Белова объяснила рост спроса на российский газ со стороны Китая

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Petar Kujundzic/Reuters

Высокий спрос на российский газ со стороны Китая объясняется разделением мира КНР на дружественный и недружественный. При этом сценарии страна лишается части поставок газа. Об этом РИА Новости заявила директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова.

«Если допустить, что в какой-то момент времени внешний мир для страны разделится на дружественно-недружественный, то порядка 30 миллиардов кубометров получаемого КНР СПГ могут попасть под риск», — отметила Белова.

По ее словам, что сейчас газовый рынок Китая достаточно сбалансированный. Однако, вполне вероятно, что страна смотрит на свой баланс и через призму возможных недопоставок от других источников. Поэтому спрос на газ из России повысился раньше, чем предполагалось.

Она добавила, что новый газопровод не сможет появиться быстро, и с момента подписания договора до первых поставок топлива по «Силе Сибири 2» пройдет не менее четырех лет.

25 марта РИА Новости со ссылкой на экспертов в газовой отрасли сообщило, что достижение соглашения между Россией и Китаем по проекту магистрального газопровода «Сила Сибири 2» может задерживаться из-за ожидания Пекином привлекательных цен на российский газ.

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