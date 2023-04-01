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В «Роснефти» рассказали об эффективности геологоразведочных работ

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Пресс-служба «Роснефти»

Восполнение добычи «Роснефти» приростом запасов в 2022 году превысило 100%, сообщила пресс-служба компании.

В 2022 году «Роснефть» на суше в России выполнила более 4,4 тысячи погонных километров сейсмических работ 2D и 6,8 тысячи квадратных километров сейсмических работ — 3D.

Специалисты «Роснефти» завершили испытание 64 поисково-разведочных скважин. По результатам выполненных работ открыто 7 месторождений и более 150 новых залежей углеводородов с запасами по категории АВ1С1+B2С2 в объеме около 0,3 млрд тонн нефтяного эквивалента.

В рамках проекта «Восток Ойл» за 2022 год выполнено более двух тысяч погонных километров сейсморазведочных работ 2D и две тысячи квадратных километров работ — 3D. Методика Slip-Sweep, повышающая точность данных и сокращающая временные затраты, позволила выполнить рекордный объем работ 3D одной партией на Пайяхском кластере.

Кроме того, завершилось строительство четырех скважин, бурение шести поисково-разведочных скважин, еще пять скважин находятся на стадии испытаний.

На государственной баланс поставлены две новые нефтяные залежи Западно-Иркинского и Песчаного лицензионных участков с извлекаемыми запасами нефти по категории С1+С2 в объеме более 100 миллионов тонн.

Специалисты «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании» в ходе бурения разведочной многозабойной скважины получили рекордный стартовый объем нефти за всю 15-летнюю историю поисково-разведочного бурения на Юрубчено-Тохомском месторождении. Дебит фонтанного притока составил 603 кубометра в сутки.

Также «Роснефть» добилась значительного прироста запасов: 159,3 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента по категории АВ1С1+В2С2 на 31 декабря 2022 года. По международной классификации PRMS: 42,3 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента по категории 1Р, 84,2 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента — 2Р, 132,4 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента — 3Р. Восполнение добычи приростом 2Р запасов превысило 100 процентов.

В мае 2022 года компания вывела на рынок новый программный комплекс «РН-КИМ», который предназначен для создания гидродинамических моделей всех типов месторождений. Также «РН-БашНИПИнефть» активно развивает программное обеспечение «РН-ГЕОСИМ», на котором уже построены 92 полномасштабные геологические модели месторождений «Роснефти». Его применяют в своей работе 13 российских предприятий, в том числе семь дочерних обществ «Роснефти».

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