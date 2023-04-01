Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Консорциум «Трансмашхолдинга» поставит Индии 1920 вагонов на сумму $1,7 млрд

close
100%
Павел Ткачук

Российский «Трансмашхолдинг» поставит Индии 120 пассажирских электропоездов (1920 вагонов) на сумму более $1,7 млрд. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение пресс-службы строительного подразделения министерства путей сообщения Индии Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), которая является дочерней компанией индийского национального железнодорожного перевозчика Indian Railways (IR).

Российско-индийский консорциум, членом которого является «Трансмашхолдинг», выиграл в конкурсе на поставку этих вагонов в Индию. В консорциуме 25% принадлежат RVNL, остальные 75% относятся к «Трансмашхолдингу» («Метровагонмаш» и «Локомотивные электронные системы» — 70% и 5% соответственно).

Вскоре стороны должны подписать контракт. Когда это произойдет — не уточняется.

Из тендерной документации, с которой ознакомилось издание, следует, что производство наладят в Индии на заводах Indian Railways в Латуре и Ченнаи, при этом победитель конкурса обязан модернизировать их производственные мощности, а также депо. Контракт также предусматривает техобслуживание подвижного состава в течение 35 лет.

На этой неделе российский вице-премьер Александр Новак в рамках итогового заседания коллегии Минэнерго заявил, что поставки нефти из России в Индию в 2022 году выросли в 22 раза.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях