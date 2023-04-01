Консорциум «Трансмашхолдинга» поставит Индии 1920 вагонов на сумму $1,7 млрд

Российский «Трансмашхолдинг» поставит Индии 120 пассажирских электропоездов (1920 вагонов) на сумму более $1,7 млрд. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение пресс-службы строительного подразделения министерства путей сообщения Индии Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), которая является дочерней компанией индийского национального железнодорожного перевозчика Indian Railways (IR).

Российско-индийский консорциум, членом которого является «Трансмашхолдинг», выиграл в конкурсе на поставку этих вагонов в Индию. В консорциуме 25% принадлежат RVNL, остальные 75% относятся к «Трансмашхолдингу» («Метровагонмаш» и «Локомотивные электронные системы» — 70% и 5% соответственно).

Вскоре стороны должны подписать контракт. Когда это произойдет — не уточняется.

Из тендерной документации, с которой ознакомилось издание, следует, что производство наладят в Индии на заводах Indian Railways в Латуре и Ченнаи, при этом победитель конкурса обязан модернизировать их производственные мощности, а также депо. Контракт также предусматривает техобслуживание подвижного состава в течение 35 лет.

На этой неделе российский вице-премьер Александр Новак в рамках итогового заседания коллегии Минэнерго заявил, что поставки нефти из России в Индию в 2022 году выросли в 22 раза.