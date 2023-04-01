Politico: Европе грозит катастрофа из-за запрета на выращивание мака в Афганистане

Европе грозят «катастрофические последствия» в связи с запретом, введенным талибами (организация запрещена в России) на выращивание мака в Афганистане, сообщает Politico.

Эксперты опасаются, что европейский рынок героина вскоре может столкнуться с дефицитом предложения и этот вакуум может быть заполнен «чем-то гораздо более серьезным».

«Вероятная нехватка мака может сделать производство синтетических опиоидов, таких как фентанил, более прибыльным для преступников, которые будут продаваться отчаявшимся наркоманам, которым отказали в употреблении героина», — говорится в статье.

Это решение талибов о запрете выращивания в стране мака может стать серьезной угрозой для здоровья населения, отмечает Politico, так как синтетические опиоиды, которые придут на смену природному героину, намного сильнее его. Так, фентанил ежегодно уносит десятки тысяч жизней в Америке. В 2020 году от передозировки фентанила в США скончались более 58 000, а к 2022 году число смертей от синтетических опиоидов в стране выросло до 68 000, уточняет издание.

Почти весь потребляемый в Европе героин поступает из Афганистана. В ближайшие недели вступит в силу запрет, введенный талибами, на выращивание мака. «Талибан» ввел соответствующий запрет еще в апреле прошлого года.