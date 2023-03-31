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Власти США продлили экспортные санкции в отношении «Аэрофлота»

Минторг США на 180 дней пролонгировал экспортные ограничения в отношении «Аэрофлота»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Министерство торговли Соединенных Штатов на 180 дней продлило экспортные рестрикции в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на постановление американского торгового ведомства.

«Настоящим я удовлетворяю запрос <…> о продлении действия распоряжения о временном отказе», — говорится в документе, подписанном помощником главы минторговли США Мэтью Акселродом.

В приказе отмечается, что он вступает в силу немедленно и будет действовать до сентября текущего года включительно.

В октябре прошлого года сообщалось, что американское министерство торговли временно отозвало экспортные привилегии у российских авиакомпаний «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Nordwind Airlines, «Азур эйр», «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и «ЮТэйр».

До этого стало известно, что Еврокомиссия дополнила черный список по воздушной безопасности ЕС. Теперь в нем числится 21 российская авиакомпания, в том числе «Аэрофлот».

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