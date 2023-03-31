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Россельхознадзор призвал Армению приостановить поставки молочной продукции с 5 апреля

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Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить поставки молочной продукции в Российскую Федерацию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в пятницу ветеринарные службы РФ и Армении провели переговоры. На них стороны обсуждали результаты проведенной с 20 по 24 марта инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении. Сообщается, что в ходе переговоров поднимался вопрос того, что армянская ветеринарная служба не может гарантировать безопасность молочной продукции, поступающей в Россию.

«Учитывая результаты переговоров и неудовлетворительные результаты инспекции, о которых сообщалось ранее, Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Россию», — заявили в Россельхознадзоре.

Уточняется, что возобновление поставок будут обсуждать дополнительно. Произойти это может по итогам проведенной армянской стороной работы по устранению выявленных нарушений.

Ранее Россельхознадзор сообщал об уничтожении мяса забитого бычка в деревне Старое Акташево в Чувашии, которое было заражено сибирской язвой.

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