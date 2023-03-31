В Банке России сообщили, что объем подозрительных операций в 2022 году сократился на 5%

Объем подозрительных операций в российском банковском секторе в 2022 году сократился на 5% и составил 100 млрд руб. по сравнению с 105 млрд руб. в 2021 году. Информацию об этом пресс-служба Банка России опубликовала на своем сайте.

«В 2022 году объем таких (подозрительных) операций составил 100 млрд руб. против 105 млрд руб. годом ранее. Снижению способствовало внедрение Банком России платформы «Знай своего клиента»», — говорится в сообщении.

В регуляторе подсчитали, что незаконный вывод денег за границу составил 36 млрд руб. в 2022 году. Показатель оказался минимальным за весь период наблюдения и на 16% меньше относительно 2021 года. Снижения удалось достичь за счет сокращения в 1,6 раза объемов подозрительных авансовых платежей за импортируемые товары.

На этой неделе пресс-служба Банка России представила данные, согласно которым убыток регулятора в 2022 году составил 721 млрд руб. против 26,3 млрд руб. годом ранее, увеличившись более чем в 27 раз.

Накануне российский Центробанк до 1 октября продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами.