В Минприроды сообщили о повышении платы за пыль каменного угля до 71,21 руб. за тонну

Российское правительство повысило ставки платы за промышленные выбросы и сбросы в 2023 году. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Минприроды России.

«Новое постановление предусматривает установление размера ставок платы за негативное воздействие в 2023 году на уровне 2018 года с учетом их индексации на коэффициент 1,26. А ставка платы по загрязняющему веществу «Пыль каменного угля» в 2023 году устанавливается на уровне 71,21 руб. за тонну», — сказано в сообщении.

Российские юридические лица и индивидуальные предприниматели должны платить за негативное воздействие на окружающую среду, если например они занимаются переработкой угля и из цеха выбрасываются вредные вещества.

В первой половине февраля пресс-служба Роспотребнадзора http://www.gazeta.ru/social/news/2023/02/03/19651549.shtml?updatedо продлении режима «черного неба» в Красноярске, Назарове, Ачинске и Минусинске Красноярского края.

В декабре агентство ТАСС написало о жалобах жителей Кемерова, Новокузнецка, Новосибирска и Омска на образование смога.