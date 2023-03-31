Reuters: Маск планирует посетить Китай в апреле на фоне проблем Tesla и других его компаний в КНР

Американский предприниматель Илон Маск планирует посетить Китай в апреле текущего года для обсуждения с властями страны проблем, с которыми столкнулись его компании, включая автомобильную фирму Tesla. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В настоящее время компания Tesla сталкивается с множеством проблем, включая трудности с реализацией ее планов по более чем двукратному наращиванию производственных мощностей на заводе в Шанхае. Кроме того, автомобилям Tesla был запрещен въезд в китайские военные комплексы и места проведения политических встреч из-за опасений местных властей по поводу камер, установленных на машинах, поясняется в заметке.

«Исполнительный директор компании Tesla Илон Маск планирует посетить Китай уже в апреле и добивается встречи с премьер-министром Китая Ли Цяном. Намерение предпринимателя обусловлено проблемами, с которыми сталкиваются Tesla и другие предприятия бизнесмена в КНР», — говорится в материале.

Запланированный визит Маска также связан с намерением китайских властей привлечь больше иностранных инвестиций, чтобы помочь укрепить экономику, пострадавшую от трехлетних ограничений, связанных с распространением коронавируса, заключается в статье.

26 марта издание The Information сообщило, что американский предприниматель Илон Маск оценил Twitter в два раза дешевле от стоимости, за которую купил компанию. Руководитель предложил сотрудникам гранты в виде акций по оценке примерно $20 млрд. С учетом долгов в размере $13 млрд оценка грантов в виде акций в 11 раз превышает прибыль компании в 2023 году.