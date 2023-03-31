Infoline: рост оборота крупных российских ретейлеров замедлился

Десять крупнейших сетей на российском рынке ретейла в четвертом квартале 2022 года замедлили темпы роста в квартальном и годовом выражении. Их совокупная выручка за это время увеличилась только на 13,7% — до 2,12 трлн рублей без учета НДС, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Infoline.

На подобную тенденцию повлияли несколько факторов. Среди ключевых — снижение покупательной способности населения и замедление инфляции в России, уточняется в статье.

«Снижение покупательной способности и замедление инфляции продолжают давить на бизнес ритейлеров — продуктовых и торгующих товарами повседневного спроса. Оборот десяти крупнейших сетей продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) в четвертом квартале 2022 года вырос на 13,7%, до 2,12 трлн руб. без НДС», — говорится в материале.

При этом темпы роста выручки крупнейших FMCG-сетей замедляются второй квартал подряд. По сравнению с третьим кварталом этот показатель сократился на 6,2 процентного пункта (п. п), а относительно четвертого квартала 2021 года — на 9,2 п. п., заключается в заметке.

24 декабря газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) главе ФАС Максиму Шаскольскому сообщила, что ассортимент социально значимых продуктов на российском рынке может уменьшиться из-за поправок к закону о торговле. Речь идет об инициативе, предусматривающей снижение срока оплаты продуктов питания торговыми сетями поставщикам до 4-10 дней.