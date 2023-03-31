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РБК: депутаты попросили отменить экспортную пошлину на подсолнечник из-за резкого снижения цен

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) проработать предложение депутатов о временной отмене экспортной пошлины на подсолнечник. Инициатива принадлежит представителям комитета Госдумы по аграрным вопросам и была обусловлена резким снижением цен на данный вид сельхозпродукции, сообщает РБК со ссылкой на аппарат Абрамченко.

С начала марта текущего года средняя закупочная цена на подсолнечник упала на 25% — до 22,1 тыс. руб. за тонну. Этот показатель оказался на 37% ниже значений за аналогичный период прошлого года, уточняется в материале.

«Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила Минсельхоз проработать предложение депутатов о временной отмене экспортной пошлины на подсолнечник на фоне резкого снижения цен на эту культуру. С такой просьбой к вице-премьеру на прошлой неделе, 22 марта, обратился комитет Госдумы по аграрным вопросам», — заключается в статье.

30 ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные участников рынка сообщила, что за два месяца сезона отгрузки в 2022 году Россия экспортировала 344,6 тыс. тонн подсолнечного масла. Это более чем в два раза выше показателей за тот же период прошлого года.

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