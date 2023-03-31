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Минэкономики Японии перечислило товары, экспорт которых запретит в Россию

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Правительство Японии приняло решение запретить экспорт в Россию компонентов для авиации, космической отрасли, а также материалов и деталей, которые используются для производства беспилотников, передает ТАСС.

Отмечается, что запрет вводится в рамках последнего пакета санкций против России, одобренного 28 февраля в связи с проведением специальной военной операции на Украине. В нем указывалось, что Япония запретит поставки в РФ «товаров, укрепляющих промышленность».

В список запрещенных для экспорта товаров попадут воздушные шары, планеры, безмоторные летательные аппараты и их части, парашюты, тормозные системы для самолетов, оборудование для наземной авиационной подготовки, компоненты для беспилотных летательных аппаратов и сами БПЛА, специализированная оптика для подводной и аэросъемки, а также компасы и навигационное оборудование.

Также под запрет подпадут изделия из алюминия и стали, нагревательных котлов, генераторов, оптоволокна.

Также в перечень попадут детские велосипеды, игрушки, игрушечные модели и макеты, а также головоломки и пазлы.

Ранее Япония продлила срок лишения России статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле.

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