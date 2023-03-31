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США будут выдавать лицензии компаниям на уплату «налога на выход» из России

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Global Look Press

В Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США заявили, что американские компании, которые должны будут уплатить «налог на выход» в случае продажи своего бизнеса в России, обязаны получить на это специальное разрешение своих властей. Об этом пишет РИА Новости.

«Лицам из США, чей уход из Российской Федерации будет включать такой платеж, как «налог на выход», следует получить специальную лицензию от OFAC», — говорится в сообщении ведомства.

Сложности связаны с тем, что российские власти могут требовать от иностранных компаний уплаты «налога на выход», но американские санкции запрещают лицам из США проводить платежи с участием российского Центрально банка России (ЦБ РФ), Фонда национального благосостояния либо Минфина, под которые попадают прямые и непрямые транзакции.

Поэтому для отчисления выплаты необходимо отдельное разрешение, которое не учтено в уже действующих лицензиях и директивах Вашингтона.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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