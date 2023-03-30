Антиотмывочная платформа ЦБ пресекла вывод свыше 50 млрд рублей в теневой сектор

Благодаря антиотмывочной платформе «Знай своего клиента», действующей на базе Центробанка, всего за несколько месяцев был предотвращен вывод свыше 50 млрд рублей в теневой сектор. Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на межрегиональной конференции в Тюмени, передает ТАСС.

«За последние несколько месяцев в результате реализации процедур внутреннего противолегализационного контроля кредитным организациям удалось предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд рублей», — отметил Ясинский.

По его словам, число отказов для клиентов высокого уровня риска возросло в четыре раза. А вот для «зеленых» клиентов число отказов сократилось почти на треть (30%).

Антиотмывочная платформа на базе Банка России «Знай своего клиента» заработала с 1 июля 2022 года. С ее помощью банки в онлайн-режиме могут получать информацию об уровне риска клиентов и контрагентов.

Ранее в четверг Ясинский заявил, что российский Центробанк может внедрить систему открытия счета в кредитных организациях по видеосвязи в 2024 году.