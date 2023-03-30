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В МВФ заявили, что мировой ВВП может сократиться от 0,3 до 2,3% в перспективе 7–10 лет

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Yuri Gripas/Reuters

Мировая экономика может сократиться от 0,3 до 2,3% в перспективе 7–10 лет. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на содержание доклада Международного валютного фонда (МВФ) «Фрагментация в международной торговле с учетом сырьевых товаров» (Fragmentation in Global Trade: Accounting for Commodities).

Такой сценарий развития событий сложится из-за дробления глобальной экономики на противостоящие блоки в зависимости от того, насколько жестким окажется раскол. При этом, по данным МВФ, в наименее развитых странах падение ВВП может оказаться двузначным.

Ранее 30 марта директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что 2023 год окажется сложным для мировой экономики.

Тогда же Георгиева выразила мнение, согласно которому глобализация мировой экономики приводит к нечестному распределению благ в мире. По ее словам, цепочки поставок в мире должны быть более диверсифицированными и защищенными.

На прошлой неделе директор-распорядитель МВФ сообщила, что около трети мирового экономического роста в 2023 году придется на долю Китая.

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