Bloomberg: мир может извлечь выгоду от будущего ослабления доллара

Ослабление влияния доллара в будущем может быть выгодно остальному миру. Несмотря на то, что доллар не потеряет статус мировой резервной валюты, страны-импортеры энергоресурсов в Восточной Европе и Южной Америке почувствуют себя легче. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

За последний год доллар серьезно ослаб, так как ФРС меняет свою кредитно-денежную политику на фоне различных экономических сложностей, которые началась еще во время пандемии коронавируса. Несмотря на то, что сложившаяся ситуация не окажет никакого влияния на его положение в качестве мировой резервной валюты, остальные страны получат определенные выгоды от его ослабления.

В публикации отметили, что больше всего от ослабления курса доллара может выиграть Восточная Европа и Южная Америка. В то время как американская валюта ослабевала, местные только росли. При этом самый большой рост курсов местных валют наблюдался у стран-импортеров энергоресурсов.

По мнению авторов статьи, резкий рост курса доллара в 2021 году создал много проблем развивающимся странам, так как местные центробанки резко поднимали ставки, чтобы не допустить ослабления своих валют. Поэтому мир будет благодарить приближающийся штиль, который вызван ослаблением основной резервной валюты.

8 марта агентство Reuters сообщило, что сделки по покупке и продаже нефти, заключенные между Россией и Индией в национальных валютах, подрывают многолетнее господство доллара.