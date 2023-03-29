АЭС «Дукованы» в Чехии отказалась от использования ядерного топлива из РФ

АЭС «Дукованы» в Чехии отказалась от использования ядерного топлива из России и с 2024 года будет получать его от американской компании Westinghouse, сообщает телеканал ČTK.

Контракт рассчитан на 15 лет, отмечает телеканал. Почти 40 лет до этого АЭС «Дукованы» получала ядерное топливо из СССР, а затем из России.

Ранее польский энергетический концерн ORLEN заявил о готовности полностью отказаться от поставок российской нефти. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Это результат диверсификации поставок, которая проводится с 2015 года, заверяют в концерне. Если будут введены новые санкции на поставки нефти из России, ORLEN готов полностью отказаться от сырья из РФ.

Замминистра по контролю за государственными активами Польши Кароль Рабенда заявил, что в 2022 году страна импортировала морским путем как минимум 14 млн тонн угля, тем самым достигнув полной независимости от поставок из РФ.

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