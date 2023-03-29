Запасы нефти в США сократились на 7,49 млн баррелей за неделю

Объемы коммерческих запасов сырой нефти в США уменьшились на 7,49 млн баррелей по итогам прошлой недели. К концу марта этот показатель составил 473,69 млн баррелей сырья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные доклада американского Министерства энергетики (Минэнерго).

«Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,49 млн баррелей — до 473,69 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей и составили 226,69 млн баррелей», — говорится в материале.

При этом отраслевые аналитики ожидали увеличения роста запасов нефти в США на 1,75 млн баррелей и уменьшения запасов бензина на 2,25 млн баррелей. Однако реальные объемы запасов оказались ниже прогнозов к концу марта текущего года, заключается в заметке.

29 марта газета The Guardian сообщила, что Министерство внутренних дел США предложило выставить на аукцион территорию центральной и западной части Мексиканского залива общей площадью более 29 млн гектаров для строительства буровых проектов в ближайшие десятилетия. По данным американского правительства, на участке в течение следующих 50 лет можно будет добыть более 1 млрд баррелей сырья.