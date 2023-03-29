ЦБ РФ: трафик российского аналога SWIFT в 2022 году вырос более чем втрое

В Банке России заявили, что трафик российского аналога SWIFT в 2022 году вырос более чем втрое, говорится на сайте банка.

«По сравнению с 2021 годом трафик СПФС вырос более чем в три раза», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года доля россиян, которые предпочитают сберегать деньги, а не тратить их на дорогостоящие товары, составила 57%, говорится в докладе ЦБ.

По сравнению с февралем этот показатель вырос на 1 процентный пункт. В то же время снизилась доля граждан, которые, напротив, предпочитают покупать дорогостоящие товары – с 28% до 25%.

При этом 18% россиян в марте затруднились ответить, что лучше – сберегать или тратить. В феврале их доля составляла 17%. Это следует из комментария Центробанка РФ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» за март 2023 года.

Из тех, кто предпочли сбережения, 37% выбрали банковский вклад и 36% — наличную форму.