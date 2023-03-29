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Вице-премьер Белоусов: кабмин предложил снять ряд ограничений для иностранных инвесторов

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным, что кабмин предлагает снять ограничения на выплату дивидендов для иностранных инвесторов, которые пришли после введения Западом антироссийских санкций, передает ТАСС.

Он отметил, что после ухода из России ряда компаний в 2022 году возник ряд проблем. В частности, снизилась почти на 39% капитализация российского финансового рынка, в сравнении с предыдущим годом объем торгов уменьшился на 41%, а количество новых размещений акций упало до 2% в прошлом году. У иностранных инвесторов значительно упало доверие к российскому рынку, в том числе в связи с закрытием информации для участников рынка, подчеркнул Белоусов.

«Усилились риски, связанные с ростом неопределенности, в том числе из-за проблем с платежами и валютным рынком, поскольку фондовый и валютный рынки тесно связаны между собой», — отметил вице-премьер.

Ранее Белоусов сообщал, что правительство предложило ослабить ограничения для иностранных инвесторов, которые пришли в РФ после начала российской спецоперации на Украине. По его словам, одно из предложений уже поддержали в Министерстве финансов РФ и Банке России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной введения против России новых санкций со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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