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Голикова: МРОТ может превысить прожиточный минимум в 2023 году на 17,1%

Вице-премьер Голикова заявила, что рост реальных зарплат в России за пять лет превысил 22%

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РИА «Новости»

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2023 году может превысить прожиточный минимум на 17,1%. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Голиковой, рост реальной зарплаты населения отмечается в 22 регионах страны. Наибольший рост зарплат отмечается в Ханты-Мансийском автономном округе и Бурятии. Также рост реальной зарплаты наблюдается в Сибирском и Уральском федеральных округах.

При этом за последние пять лет рост реальных заработных плат в РФ превысил 22%. Данные являются предварительными, в мае Росстат их уточнит.

«Мы рассчитываем на то, что развитие экономики и темпы ее роста, а также создание новых рабочих мест обеспечат рост минимального размера оплаты труда, реальных заработных плат, доходов населения, которые являются индикаторами этого приоритета», — отметила вице-премьер.

Ранее Голикова говорила о тенденции снижения смертности в России в 2023 году.

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