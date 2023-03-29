Spain-Real.Estate: спрос россиян на жилье в Испании снизился на 27,5% по итогам февраля

По итогам февраля текущего года спрос россиян на покупку недвижимости в Испании снизился на 27,5% в сравнении с январским показателем. При этом снижение интереса к жилью в этой европейской стране среди граждан РФ оказалось самым значительным с марта 2022 года, когда спад составил 45,7%, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования аналитиков портала Spain-Real.Estate.

«В феврале 2023 года российский спрос на недвижимость в Испании снизился на 27,5 процента по сравнению с январем. В рамках помесячной динамики снижение в феврале стало самым значительным с марта 2022 года, когда количество запросов упало на 45,7 процента», — говорится в материале.

Кроме того, февральский спрос россиян на покупку недвижимости в Испании оказался на 69,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. По итогам первых двух месяцев 2023-го интерес граждан РФ к жилью в европейской стране стал на 62,3% меньше, чем за январь-февраль 2022-го, заключается в статье.

18 февраля агентство Bloomberg сообщило, что золотой век «золотых виз» в Европе постепенно подходит к концу. В середине последнего зимнего месяца текущего года путь к ним стал труднее в связи с тем, что власти Португалии и Ирландии объявили о закрытии своих программ для инвесторов-миллионеров. Кроме того, приток богатых бизнесменов эти две страны, а также в Грецию и Испанию после финансового кризиса привел к тому, что цены на недвижимость настолько выросли, что местные жители уже не могли позволить себе купить жилье.