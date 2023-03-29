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Сечин провел встречи с представителями госведомств в Индии

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин совершил рабочую поездку в Индию, в ходе которой были проведены встречи с представителями государственных ведомств Индии, а также с руководителями ряда крупнейших нефтегазовых компаний страны, сообщает пресс-служба компании.

В ходе поездки ПАО «НК «Роснефть» и Indian Oil Company заключили соглашение о существенном увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов.

Также стороны обсудили вопросы расширения комплексного сотрудничества в энергетической отрасли между НК «Роснефть» и индийскими компаниями по всей технологической цепочке, а также возможности осуществления взаиморасчетов в национальных валютах.

Кроме того, особое внимание уделили вопросам реализации совместных проектов «Роснефти» и индийских партнеров, среди которых «Сахалин-1», «Таас-Юрях» и «Ванкорнефть».

С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum) принадлежит 49,9% дочернего общества НК «Роснефть» - АО «Ванкорнефть».

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