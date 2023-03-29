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Предприятие «Молдовагаз» полностью рассчиталось за поставки природного газа в феврале

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Российско-молдавская газораспределительная компания АО «Молдовагаз» перечислила государственному предприятию «Энергоком» требуемые 2,073 млн леев, или около €200 тыс. Таким образом руководство фирмы полностью рассчиталась за февральские поставки природного газа, написал в своем Telegram-канале председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«АО «Молдовагаз» полностью рассчиталось за февральские поставки природного газа, перечислив АО «Энергоком» 2 073 миллиона леев», — заявил Чебан.

По его словам, на своевременную оплату февральских поставок природного газа повлияли несколько факторов. Среди ключевых — оперативные перечисления от рядовых потребителей топлива и экономических агентов, а также компенсации от Министерства труда и социальной защиты республики.

23 марта глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан призвал граждан республики оплатить зимние долги за поставки природного газа. К концу первого месяца весны совокупный долг населения и предприятий по выплатам за данный вил топлива составил почти $23 млн.

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