Минсельхоз: решение Cargill о прекращении экспорта зерна из России не отразится на поставках

Решение руководства российской дочерней компании одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции — американской фирмы Cargill — о прекращении с 1 июля 2023 года экспорта зерна из РФ не отразится на поставках данной агрокультуры из страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза).

29 марта издание РБК со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут сообщило, что российская дочерняя компания корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в будущем сельскохозяйственном году 2023/2024 (с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024). Данное решение было принято в связи с рекомендациями Министерства сельского хозяйства.

«Прекращение ее экспортной деятельности на российском рынке не отразится на объемах поставок отечественного зерна за рубеж. Активы компании, связанные с экспортом зерновых, продолжат функционировать вне зависимости от того, под чьим управлением они будут находится», — заявили в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве также добавили, что в связи с уходом ряда зарубежных компаний с российского агрорынка освободившиеся ниши постепенно стали занимать местные компании. При этом Минсельхоз готов к работе со всеми иностранными фирмами, чья деятельность способствует развитию экспортного потенциала российского агрорынка.