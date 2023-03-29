Страхование пенсионных накоплений увеличат до 2,8 млн в мае

Законопроект об увеличении максимальной суммы страхового покрытия в 2,8 млн рублей вступит в силу в мае, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию поручил внести изменения по программе долгосрочных сбережений до 1 апреля. Речь идет о включении в себя страхового покрытия пенсионных накоплений в два раза.

Указывается, что в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) в прошлом году входило более 6,2 млн человек.

Инициатива призвана привлечь новых клиентов и повысить уровень пенсионного обеспечения граждан, указали в в пресс-службе Центрального банка России (ЦБ РФ).

Сумма в 2,8 млн рублей полностью покроет сбережения более чем 95% участников системы НПО, утверждает «ВТБ Пенсионный фонд».

Ранее сообщалось, что гражданин Украины обманул десятки российских пенсионеров под видом ПФР.