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Посольство РФ: США хотят спустить на тормозах их причастность к ЧП на «Северных потоках»

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

В российском посольстве в США заявили, что Соединенные Штаты хотят «спустить на тормозах» причастность своих спецслужб к подрывам газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости.

«Видим в этом очевидную попытку… «Спустить на тормозах» опасную для Соединенных Штатов информацию авторитетных журналистов о вероятной прямой вовлеченности американских спецслужб в организацию «преступления века» против критической инфраструктуры в Балтийском море», — заявили в дипмиссии РФ.

Ранее в российском посольстве в Соединенных Штатах также заявляли, что США желают спрятаться за действиями своих союзников в расследованиях диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

До этого посол России в США Анатолий Антонов говорил, что взрывы на трубопроводах были направлены на то, чтобы окончательно разорвать взаимовыгодные энергетические связи Европы с РФ.

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.

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